Країна активно підтримує Україну у війні з Росією.

Норвегія виділить 240 мільйонів євро на заходи з посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляється в офіційному профілі Міністерства закордонних справ Норвегії в мікроблозі X. Нагадаємо, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

"Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом із Норвегією, Данією та Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 мільйонів євро на цю співпрацю", - йдеться в повідомленні. Відео дня

ППО для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, учора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ракет для американських систем Patriot у рамках спільної з Данією, Нідерландами та Норвегією ініціативи.

За його словами, 32 ракети зі 100 обіцяних уже перебувають у країні, решта мають прибути в Україну протягом наступних тижнів.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі країна очікує на позитивне рішення про передачу ще кількох систем Patriot.

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