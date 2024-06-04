Він назвав основне завдання норвезьких сил оборони на цей рік.

У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.

Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. "У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до терміну менше 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, протягом наступних років Північноатлантичний Альянс зможе поповнювати свої запаси, водночас надаючи допомогу Україні у війні. Генерал зазначив, що цьогоріч вони не помітили суттєвих змін у позиції РФ на кордоні, а її сухопутні війська на Кольському півострові "зруйновані" після важких втрат в Україні.

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Парламент Норвегії має затвердити план майже дворазового збільшення витрат на оборону протягом наступних 12 років, щоб адаптуватися до загроз з боку РФ, з акцентом на військово-морські сили і протиповітряну оборону.

"Я бачу вікно, в якому ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО: нова структура командування, нові структури сил, нові регіональні плани. Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", - додав генерал.

За його словами, основним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України. У цій операції задіяно щонайменше 10% логістичного персоналу збройних сил Норвегії, а також інструктори.

Допомога Україні від Норвегії: останні новини

Як відомо, в Осло повідомляли про плани виділити на підтримку України протягом п'яти років понад 7 мільярдів доларів.

У квітні в країні повідомили, що за останні місяці передали Україні військові матеріали на суму майже 1 мільярд норвезьких крон. Також Норвегія обіцяла передати українській авіації літаки F-16.

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