Штати можуть відправити бронетехніку і ракети.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

Про це пише Politico з посиланням на американських чиновників. Пентагон хоче, щоб допомогу можна було відправити одразу після того, як президент підпише відповідний законопроєкт. Сенат може ухвалити його вже цього вівторка.

Так, новий пакет може перевершити останню американську допомогу на суму 300 мільйонів доларів, отриману Україною раніше. За даними різних джерел, до нього увійдуть броньовані машини, бойові машини Bradley, старі "Хаммери" і бронетранспортери M113, а також ракети.

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"Адміністрація готує великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою", - сказав один із чиновників.

Палата представників схвалила військову допомогу Україні

20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової дпомоги союзникам. Загалом "за" проголосували 311 її представників.

Ще до голосування в Міністерстві оборони США сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

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