Захисники дуже сподіваються, що вона якнайшвидше надійде на передову.

Військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов з Авдіївського напрямку поділився емоціями та очікуваннями від рішення у США щодо допомоги Україні.

Росія може спробувати завдавати більше ударів на лінії фронту перед надходженням допомоги, як про це говорять аналітики Інституту вивчення війни, але тепер військові бачать перспективу її отримання та мають надію якнайшвидше використати її на передовій, зазначив він в ефірі телемарафону.

За словами Фірсова, для військових це могло стати чи не єдиною позитивною новиною в цьому році. "Це важливо, бо нам треба битись з розумінням перспективи і ось вона хоч якось намалювалась. Коли тобі кажуть, що протримайтесь тиждень-другий-третій і буде якась допомога, то це одна мотивація. А інколи ти воюєш без всілякої перспективи", - акцентував він.

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Військовослужбовець додав, що напередодні на фронті всі дуже уважно слідкували за новинами по ситуації в США з допомогою Україні. "Для нас це потужна і дуже обнадійлива новина. Нам треба трохи протриматись, незважаючи на те, що ситуація на фронті зараз, особливо на Східному, дуже-дуже важка. Ось буквально кілька хвилин тому ми готувались до оборонної операції, обговорювали її. І так скрізь, з ким би не спілкувався, з хлопцями на Часовому Яру, на Вугледарському напрямку, хто де, всі говорять - ситуація важка. Тому що кожної ночі ворог намагається щось здійснити",- зазначив Фірсов..

На фронті дуже сподіваються, що допомога якнайшвидше надійде на передову. "Ми, як ніхто, бачимо і відчуваємо підтримку Заходу. Для всієї країни вона на словах, в новинах чи цифрах, а у нас вона безпосередньо. Можна її побачити, почути, доторкнутись, для когось з підрозділів - використовувати. Наприклад, ми чуємо і знаємо, коли використовуються американські HIMARS. Просто летить ракета, ми її добре знаємо "на вухо", як вона звучить і як часто вона вилітає. І так в принципі в усьому, в тому числі, в системах контрбатарейної боротьби", - сказав військовослужбовець.

Не є секретом, що, в тому числі, Авдіївку втратили через те, що не могли нав’язати домінацію ворогу в повітрі, зазначив він. "Ми били ворога дронами, знали як знищити танки, як протидіяти піхоті. Але як протидіяти літакам, які кидали на нас десятки ФАБів на день, оце ми не розуміли як робити. І якогось паритету боротьби в повітрі в нас не було. Тому ми зпостійно чекаємо новини щодо літаків і щодо якісного ППО, типу Patriot", - акцентував Фірсов.

Він зазначив, що нову допомогу хотілося б побачити на фронті вже за "два-три тижні", однак є розуміння бюрократичних процесів. "Маю надію та очікування, що в перспективі до місяця ми маємо щось отримати і побачити, що нам може допомогти. Дуже сподіваємося, що це не розтягнеться на якесь півріччя. Тому що сил звичайно мало, але тримаємось і б’ємо ворога", - резюмував Фірсов.

Нова допомога від США: останні новини

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала проект закону, в якому передбачено десятки мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Документ ще має ухвалити Сенат, потім його дадуть на підпис президенту Джо Байдену.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що найближчими тижнями російські загарбники можуть спробувати скористатися обмеженим вікном можливостей до прибуття в Україну допомоги.

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