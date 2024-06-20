Також уряд країни планує запровадити нові санкції.

До списку зброї, яку Південна Корея може передати Україні, можуть потрапити засоби протиповітряної оборони.

Про це пише Yonhap News Agency з посиланням на джерела в уряді. "До списку можуть бути включені системи ППО, оскільки Україна відчайдушно потребує протиракетних щитів, щоб протистояти російським повітряним ударам", - пише видання.

Радник з національної безпеки Чан Хо Чжин сьогодні заявив, що Сеул планує переглянути питання про підтримку України, однак зберігатиме стратегічну двозначність щодо типів озброєння.

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"Конкретні заходи будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - сказав він журналістам.

Також Південна Корея має намір запровадити додаткові санкції щодо чотирьох російських суден, п'яти організацій і восьми фізичних осіб, які беруть участь у постачанні зброї та нафти між Росією і Північною Кореєю.

Росія і Північна Корея підписали угоду

Як відомо, 18 червня Путін прилетів до Північної Кореї, де підписав із Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. Згідно з цим документом, країни повинні надати одна одній допомогу в разі агресії проти однієї з них.

Південна Корея заявила, що військово-технологічне співробітництво країн прямо порушує резолюції Радбезу Організації об'єднаних націй. Також Сеул повідомив, що перегляне свою позицію в питанні надання допомоги Україні.

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