Мішель розповів, скільки вони вже виділили на допомогу країні в цій війні.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на звинувачення колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в тому, що Європейський Союз недостатньо допомагає Україні.

Мішель згадав акаунт політика в мікроблозі X, запропонувавши йому розібратися з цифрами. За його словами, за час повномасштабної війни Європейський Союз уже надав Києву допомогу на суму в 150 мільярдів доларів.

"Дональд Трамп, не лякайтеся Путіна. Ми не боїмося. Давайте розберемося з фактами. Цифри говорять самі за себе. Внесок ЄС в Україну: 143 мільярди євро (150 мільярдів доларів)", - написав глава Євроради.

Трамп дорікнув Євросоюзу в недостатній допомозі Україні:

Нагадаємо, раніше колишній американський лідер заявив, що Сполучені Штати Америки виділяють більше коштів на допомогу Україні, ніж Європа.

Він закликав європейських лідерів "рухатися", якщо вони вважають, що виживання і сила України дуже важливі для Європи.

"Чому Європа не може виділяли такі ж або зіставні гроші, які вкладають Сполучені штати Америки, щоб допомогти країні, яка цього відчайдушно потребує?" - написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.

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