Трамп дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці Києва

Колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що для США важливим є виживання України, і дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці Києва.

"Чому Європа не може виділяли такі ж або порівнянні гроші, які вкладають Сполучені штати Америки, щоб допомогти країні, яка цього відчайдушно потребує? Як усі погоджуються, українське виживання та сила мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас. Рухайся, Європо!" – написав він 18 квітня у своїй соцмережі Truth Social.

Ця заява Трампа зʼявилася наступного дня після того, як він зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою і похвалив цю країну. Трамп і польський лідер обговорили пропозицію Дуди, щоб члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 3% свого ВВП, а не 2%, як це передбачено чинними правилами.

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У своєму пості Трамп уперше висловився про необхідність посилити підтримку України, хоча й не підтримав законопроект про виділення країні 61 мільярда доларів, за який незабаром має проголосувати Палата представників.

Війна в Україні - позиція Трампа

Як повідомляв УНІАН, Трамп у середу зустрівся за вечерею з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час зустрічі вони обговорили війни в Україні та на Близькому Сході, а також витрати НАТО.

Як зазначило Politico, вечеря тривала дві з половиною години та відбулася в апартаментах колишнього президента США в Трамп-Тауер, де він залишився під час участі у судовому процесі над ним у Нью-Йорку.

У виданні наголосили, попри те, що Трамп має бути особисто присутнім на судовому процесі, під час нього робиться перерва щосереди на час судового розгляду, який, швидше за все, буде тривати близько шести тижнів.

У Politico написали, що між Трампом та Дудою вже давно гарні відносини. Одного разу польський лідер запропонував назвати військову базу в Польщі "Форт Трамп" та відвідував Білий дім у 2020 році під час того, як Трамп був "у розпалі своєї передвиборчої кампанії".

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