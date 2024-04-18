Колишній президент США звинувачує Україну у своїх політичних бідах.

Оскільки республіканські союзники Дональда Трампа в Конгресі блокують військову допомогу, стає зрозуміло, що недоброзичливе ставлення колишнього президента США до України має глибоке коріння, пише Politico.

Зазначається, що саме телефонна розмова із Володимиром Зеленським призвела до першого імпічменту Трампа в грудні 2019 року, після того, як його звинуватили в намаганні вплинути на вибори 2020-го, схиляючи українського лідера до розслідування щодо чинного президента Джо Байдена та його сина Хантера.

Як імовірний кандидат від Республіканської партії, Трамп вже викликав страх у Києві, вихваляючись, що може закінчити війну за 24 години, і висловлюючи надію, що вона закінчиться до того, як він буде змушений вирішувати, чи віддавати Україну Москві.

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За словами журналістів. від перших натяків на російське втручання в американську президентську кампанію 2016 року до розслідування спеціального прокурора та імпічменту Трампа у 2019 році – всі дороги, як іноді може здаватися, ведуть через Київ.

"Трамп ненавидить Україну. Він і люди з його оточення вважають, що Україна була причиною всіх проблем Трампа", – сказав українсько-американський бізнесмен, який колись був посередником в Україні для адвоката Трампа Руді Джуліані, Лев Парнас.

Справа Манафорта

Автори розповідають, що до того, як Манафорт став керівником виборчої кампанії Трампа, він працював в Україні на колишнього президента Віктора Януковича. Під час Євромайдану в штаб-квартирі партії екс-президента було знайдено "чорну бухгалтерію", в якій прізвище колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта згадується щонайменше 22 рази. Це була одна з перших історій, яка пов'язувала Трампа з Україною і, можливо, з Росією. Соратники Трампа назвали "чорну бухгалтерію" несправжньою.

Злам сервера демократів

Антипатія Трампа до України також ґрунтується на його переконанні, що саме Україна, а не Росія, втручалася у президентські вибори в США у 2016 році, сказав Парнас. Перемога Трампа на виборах була затьмарена звинуваченнями, пізніше підтвердженими американськими спецслужбами, приватними розвідувальними фірмами та федеральними слідчими, що Росія зламала електронну пошту Національного комітету Демократичної партії, стратегічного та фінансового підрозділу партії, і оприлюднила дані у 2016 році з метою дискредитації Гілларі Клінтон, пише Politico.

Вказується, що Трамп послідовно просуває теорію змови, що саме Україна здійснила злам, щоб підставити Росію, і що країна все ще приховує сервер з даними. Він підняв це питання в липні 2019 року під час "ідеальної", за його словами, телефонної розмови із Зеленським, яка призвела до його імпічменту.

У 2018 році спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення 12 росіянам за злам комп'ютерів Демократичної партії за два роки до цього. А у 2022 році Євген Пригожин визнав, що Росія втручалася в демократичний процес у США.

"Ідеальний телефонний дзвінок" Зеленському

За словами журналістів, телефонна розмова Трампа із Зеленським у липні 2019 року відіграла центральну роль в одному з найганебніших епізодів його політичної кар'єри – першому імпічменті, який став наслідком його спроб натиснути на президента України, щоб той розпочав розслідування щодо Джо Байдена.

Під час розмови Трамп закликав Зеленського розпочати розслідування, заявивши, що зв'яже його з Джуліані та генеральним прокурором Вільямом Барром. Джуліані вважав, що можна показати, що Байден наполягав на звільненні прокурора Віктора Шокіна через те, що той розслідував справу його сина Хантера.

Під час телефонної розмови з Трампом Зеленський пообіцяв перевірити, що можна зробити, але Україна в підсумку не почала розслідування. "Тож тепер Трамп пристрасно ненавидить Зеленського. І Зеленський це знає", – підкреслював Парнас.

Підготовка України до президентства Трампа

З наближенням президентських виборів у США український уряд робить усе можливе, щоб залишитися осторонь американської політики. Зеленський попросив Трампа приїхати в Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни. Автори статті вказують, що у той час як Зеленський публічно висловлював занепокоєння щодо можливості президентства Трампа, глава Офісу президента Андрій Єрмак намагався звучати більш оптимістично. Парнас, зі свого боку, сказав, що налаштований песимістично.

"Якщо Трамп програє, Україна отримає всі гроші та зброю, які їй потрібні. З Росією буде покінчено. Якщо Трамп переможе, все буде дуже погано", – додав українсько-американський бізнесмен.

Зрушення із допомогою Україні

17 квітня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що голосування законопроекту із допомогою Україні відбудеться 20 квітня. Тізніше Палата представників США опублікувала три окремих законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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