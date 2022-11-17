Засудження перших трьох осіб у справі MH17 є результатом тривалої роботи.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вітає рішення суду у Нідерландах щодо засудження трьох росіян, винних у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 влітку 2014 року у небі над Донецькою областю.

За словами Блінкена, ці рішення є вагомим кроком, але попереду ще багато роботи. Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту.

"Сьогоднішнє рішення - це результат тривалої роботи Спільної слідчої групи, яка складається з владних представників Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України, і відображає тверду налаштованість Нідерландів встановити правду та добитися відповідальності у цій справі. Хоча це вагомий крок на шляху до справедливості, багато роботи ще попереду, аби виконати вимогу резолюції №2166 Ради безпеки ООН про те, що "винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

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Вирок суду у Гаазі: деталі рішення у справі МН17

17 листопада окружний суд Гааги підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році російською ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом Донецької області. Тоді загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

В ударі по цивільному літаку обвинувачувалися Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Стрєлков-Гіркін. Суд визнав Пулатова невинним, провину Стрєлкова-Гіркіна вважає доведеною, учасниками запуску ракети визнано Харченка та Дубинського. Їх усіх заочно засудили до довічних термінів.

Євросоюз закликає РФ визнати свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17.