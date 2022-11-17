Їх заочно засудили до довічного ув'язнення.

Гаазький суд визнав винними трьох підозрюваних по справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі, а саме - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського та Леоніда Харченка.

"Гіркін, Дубінський і Харченко засуджуються до ув'язнення. На думку суду, їхні дії призвели до катастрофи літака. Вони винні у вбивстві 298 осіб. Вони визнаються винними", - заявили в суді під час онлайн-трансляції.

Суд заочно засудив їх до довічних термінів.

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Суд ухвалив, що четвертий підозрюваний у справі - Олег Пулатов - є невинним.

"На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами, за якими він підозрювався. Таким чином відхиляється вимога прокуратури помістити його до в'язниці", - заявив суддя.

Суд відбувався за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагала довічного ув'язнення для всіх чотирьох.

Як пише DW, у суді за час процесу було продемонстровано залишки лайнера і ракети, що уразила його, з унікальним серійним номером, дані супутників і радарів, а також фото- і відеозйомки того, як ймовірне знаряддя злочину - зенітно-ракетний комплекс "Бук" - транспортували до місця пострілу та назад. Крім того, обвинувачення представило суду свідчення та перехоплення телефонних переговорів між підозрюваними у причетності до катастрофи MH17.

Що відомо про фігурантів справи MH17

Ігор Гіркін ("Стрєлков") - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, громадянин Росії. На час збиття літака називав себе "міністром оборони" так званої "ДНР".

Сергій Дубінський ("Хмурий") - російський військовик, полковник ГРУ, громадянин Росії. Дубінський був ключовою фігурою в організації транспортування "Бука" з Донецька на місце ймовірного пуску ракети.

("Хмурий") - російський військовик, полковник ГРУ, громадянин Росії. Дубінський був ключовою фігурою в організації транспортування "Бука" з Донецька на місце ймовірного пуску ракети. Леонід Харченко ("Кріт") - громадянин України. У 2014 році він був командиром одного з розвідпідрозділів "ДНР". Його вважають причетним до транспортування "Бука" на місце запуску.

("Кріт") - громадянин України. У 2014 році він був командиром одного з розвідпідрозділів "ДНР". Його вважають причетним до транспортування "Бука" на місце запуску. Олег Пулатов ("Гюрза") - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Слідство вважало, що він брав участь у перевезенні "Бука" окупованою територією, охороняв його, а в момент запуску ракети був поруч з ЗРК.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги оголошує вирок у справі про знищення пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році. Він уже постановив, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", випущеною з території, яку контролювали підконтрольні Росії бойовики "ДНР".

Справа МН17: подробиці

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У серпні 2014 року була створена Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники Росії. У липні 2015 року Росія заблокувала у Раді Безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал щодо розслідування аварії MH17.

У 2016 році Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи Boeing Малайзійських авіаліній рейсу МН17, згідно з якими літак збили із ЗРК Бук, який доставили на Донбас з території Росії.

У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Як розповіли в Bellingcat, розслідувачам вдалося встановити, що зенітний ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг", приїхав з Росії і перетнув кордон своїм ходом, тобто його везла вантажна техніка. Також вдалося ідентифікувати 12 осіб, причетних до справи, але не всі вони були причетні до збиття літака - хтось грав роль інформатора. Загалом, за даними Bellingcat, до збитку MH17 причетні близько 20 людей.

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