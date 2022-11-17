Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

Рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий в 2014 році ракетою російського виробництва, випущеною з поля під Первомайськом на сході України, що знаходився на той момент під контролем бойовиків "ДНР".

До такого висновку 17 листопада прийшов голландський суд, який розглядає справу чотирьох підозрюваних у катастрофі літака, пише Reuters.

"Суд вважає, що MH17 був збитий ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом, в результаті чого загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу", - заявив головуючий суддя Хендрік Стенхейс.

В ударі по цивільному літаку звинувачуються Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко і вже всім відомий фсбшник - Ігор Стрєлков-Гіркін.

Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

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