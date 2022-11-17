Сьогоднішній вирок суду - це важливий перший крок на шляху до встановлення правди і відповідальності, наголошують в ЄС.

Європейський Союз закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Зокрема, він зазначив, що сьогоднішній вирок суду - це важливий перший крок на шляху до встановлення правди і відповідальності.

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"Кримінальне розслідування щодо причетності інших осіб досі триває, як і судовий розгляд проти російської держави у Європейському суді з прав людини і в Міжнародній організації цивільної авіації. ЄС повторює свій заклик до РФ визнати свою відповідальність у цій трагедії і повністю співпрацювати з розслідуваннями, які тривають", - наголосив глава європейскої дипломатії.

Вирок суда по справі рейсу MH17 - що відомо

Суд у Гаазі 17 листопада підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році російською ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом Донецької області. Тоді загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

В ударі по цивільному літаку обвинувачувалися Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Стрєлков-Гіркін. Суд визнав Пулатова невинним, провину Стрєлкова-Гіркіна вважає доведеною, учасниками запуску ракети визнано Харченка та Дубинського. Їх усіх заочно засудили до довічних термінів.

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