Замість снігу місцевість вкрили бавовною і піною.

В Китаї черговий скандал із підробкою туристичних принад. Лише нещодавно китайський зоопарк знеславився через вольєри із собаками, пофарбованими під тигрів. Тепер китайців упіймали на підробці снігу на популярному зимовому курорті, пише South China Morning Post.

Наприкінці січня у передмісті Ченду (провінція Сичуань, центральний Китай) відкрилася туристична локація "Засніжене селище Ченду", яку позиціонували як зразковий зимовий курорт. Однак одразу ж відвідувачі почали скаржитися, що "сніг", насипаний навколо котеджів і розкиданий на лісових стежках, насправді був бавовною, змішаною з мильною піною.

"Я відчуваю себе обдуреним. Думаю, мій інтелект образили!" – поскаржився у соцмережі один з туристів.

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Представник компанії, що керує туристичним об’єктом, визнав, що "сніг" був зроблений з бавовни, і його прибрали після реакції громадськості.

"У минулому кожну зиму йшов сніг. Тож ми модернізували цю територію, перетворивши її на туристичну територію, і широко рекламували її до її відкриття. Ми чекали приходу снігу. На жаль, погода не була на нашому боці", — сказав працівник компанії.

Зрештою негативна реакція була настільки великою, що туристичний об’єкт довелося закрити, і наразі невідомо, коли його знову відкриють.

"Нам щиро шкода, що ми не можемо продемонструвати справжню снігову сцену і змушуємо відвідувачів змінити свої плани подорожі", – заявила компанія-оператор об’єкту.

Фейкові туристичні об’єкти в Китаї

Як писав УНІАН, китайські зоопарки досить регулярно потрапляють у скандали через те, що видають пофарбованих собак за диких звірів. Наприклад, у місті Тайчжоу зоопарк пофарбував песиків породи чау-чау під ведмежат виду велика панда і посадив у вольєри. Пізніше собак перефарбували під тигренят.

Але пофарбованими тваринами справа не обмежується. Раніше ми розповідали, що приголомшливий гірський водоспад на горі Юньтай, який приваблює багато туристів, виявився частково підробним – частину води в нього закачують насосами через труби.

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