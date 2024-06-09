Водоспад розташований у природному парку на горі Юньтай і має понад 300 метрів висоти.

В Китаї підробляють не лише тварин в зоопарку, але навіть природні явища. Зокрема приголомшливий гірський водоспад на горі Юньтай виявився частково підробним, пише South China Morning Post (SCMP).

Водоспад Юньтай рекламується як найвищий в Китаї, а іноді і як найвищий в Азії. Його висота складає 314 метрів. Це популярне туристичне місце, за відвідування якого місцева влада збирає плату у 120 юанів (17 доларів США). За даними департаменту культури та туризму провінції Хенань, минулого року це місце відвідали 7 мільйонів відвідувачів, принісши 650 мільйонів юанів (90 мільйонів доларів США).

Однак днями у мережі з’явилося відео, яке свідчить, що водоспад принаймні частково є рукотворним, оскільки потік води в ньому забезпечує система труб.

Однак співробітник природного парку запевнив місцеве видання Dingduan News, що водоспад – це природний розлом, який утворився протягом мільярдів років, і вода тече природним шляхом до поперечного перерізу.

"Труби є лише допоміжним обладнанням для підведення води, побудованим біля джерела водоспаду, щоб забезпечити його привабливість у сухий сезон", — сказав він.

За словами чоловіка, через особливості місцевого клімату водопад Юньтай має потужний потік води лише під час сезону дощів у липні та серпні.

"У сухий сезон наш водоспад має менший потік води, що характерно для північних водоспадів. Однак багато туристів все ще приїжджають здалеку в цю пору року, тому ми робимо це, щоб покращити їхні враження", – розповів він.

Як зауважує SCMP, у Китаї використання штучних засобів для збільшення привабливості туристичних місць протягом усього року не є рідкістю. Так, у березні минулого року гірський водоспад Даксіонг, також у провінції Хенань, впіймали на використанні труб для випуску води під час сухого сезону, щоб виправдати очікування туристів.

Як у Китаї підробляють тварин у зоопарку

Як писав УНІАН, у травні зоопарк міста Тайчжоу (провінція Цзянсу, східний Китай) зазнав нищівної критики після того, як спробував виставити у вольєрі собак, пофарбованих під ведмедів виду велика панда.

Але відвідувачі швидко зметикували, що посаджені до вольєрів тварини є звичайними собаками породи чау-чау – просто пофарбованими під панд.

До цього китайські зоопарки вже ловили на фальсифікаціях тварин, коли вовки або африканські коти у вольєрах були підозріло схожими на підстрижених собак певних порід.

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