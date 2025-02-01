Раніше цей же зоопарк вже фарбував собак під ведмедів панда.

Китайські зоопарки продовжують дивувати нахабними спробами обдурити відвідувачів, видаючи пофарбованих собак за диких звірів. Як пише The Mirror, в зоопарку міста Тайчжоу (провінція Цзянсу, північно-східний Китай) пухнастих собак розфарбували під тигрів.

На фото і відео, які вже з’явилися в мережі, видно пухнасту тварину із характерними чорними та морквяно-помаранчевими смугами. Попри цей візерунок, достатньо одного погляду, аби упевнитися, що тиграми там і не пахне.

Будова і розміри тіла, а також, що найголовніше, поведінка тварини в кадрі однозначно вказують на те, що у вольєрі перебуває звичайнісінький собака котроїсь із пухнастих порід. Ймовірно, чау-чау. Відвідувачі швидко це зрозуміли. Дехто обурився, іншим навпаки це здалося кумедним.

У китайських соцмережах користувачі почали висміювати керівництво зоопарку за відвертий обман. Також у мережі з’явилися чутки, буцімто два собаки померли через таке перефарбування. Тоді представники зоопарку зізналися місцевим ЗМІ, що тварин пофарбували як "трюк", але запевнили, що ніякого ризику для здоров'я тварин немає.

Як в Китаї дурять туристів

Як писав УНІАН, зоопарк міста Тайчжоу вже не вперше виставляє на показ у вольєрах пофарбованих собак. Торік песиків породи чау-чау пофарбували під ведмежат виду велика панда. Тоді теж цим мало кого вдалося надурити.

Крім того, ми розповідали, що заради туристів в Китаї підробляють навіть природні ландшафти. Так, приголомшливий гірський водоспад на горі Юньтай виявився частково підробним – частину води в нього закачують насосами через труби.

Вас також можуть зацікавити новини: