Перша леді сподівається, що реалізація цих проектів стане можливою найближчим часом.

Влада Португалії вирішила допомогти Україні у відновленні шкіл та дитсадків Житомирської області.

Перша леді Олена Зеленська зустрілась з президентом Марселу Ребелу де Соузою і обговорила відповідне питання, передає Офіс президента.

"Особливо вдячна за прихисток, який Португалія надає українцям, що були змушені залишити свої домівки та втікати від жахіть війни", – наголосила Зеленська.

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Перша леді сподівається, що реалізація цих проектів стане можливою найближчим часом.

"У цьому контексті для нас дуже цінним є рішення уряду Португалії долучитися до відбудови шкіл і дошкільних навчальних закладів в Україні, зокрема в Житомирській області. Розраховую, що початок реалізації відповідних проектів стане можливим найближчим часом", – сказала вона.

Допомога Португалії Україні

Португалія з початку війни передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку і безпілотними, а також медичні засоби. Влада країни заявила про готовність Португалії приймати біженців і поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.

Станом на кінець липня Лісабон надав Києву 315 тонн військової допомоги для протистояння повномасштабному російському нападу.

14 жовтня стало відомо, що Португалія відправить Україні вертольоти російського виробництва.

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