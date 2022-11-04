Влада Португалії вирішила допомогти Україні у відновленні шкіл та дитсадків Житомирської області.
Перша леді Олена Зеленська зустрілась з президентом Марселу Ребелу де Соузою і обговорила відповідне питання, передає Офіс президента.
"Особливо вдячна за прихисток, який Португалія надає українцям, що були змушені залишити свої домівки та втікати від жахіть війни", – наголосила Зеленська.
Перша леді сподівається, що реалізація цих проектів стане можливою найближчим часом.
"У цьому контексті для нас дуже цінним є рішення уряду Португалії долучитися до відбудови шкіл і дошкільних навчальних закладів в Україні, зокрема в Житомирській області. Розраховую, що початок реалізації відповідних проектів стане можливим найближчим часом", – сказала вона.
Допомога Португалії Україні
Португалія з початку війни передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку і безпілотними, а також медичні засоби. Влада країни заявила про готовність Португалії приймати біженців і поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.
Станом на кінець липня Лісабон надав Києву 315 тонн військової допомоги для протистояння повномасштабному російському нападу.
14 жовтня стало відомо, що Португалія відправить Україні вертольоти російського виробництва.