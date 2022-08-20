У Лісабоні заявили, що необхідно розділити громадян країни-окупанта та армію Росії.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ країни, повідомляє Eco.

У Лісабоні заявили, що необхідно розділити громадян країни-окупанта та армію Росії, а "основна мета санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ".

Війна в Україні та візи для росіян:

8 серпня президент Володимир Зеленський закликав ЄС закрити кордони Шенгенської зони для громадян Росії, яка веде війну на знищення України та українського народу.

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія та Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС.

18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи понад 5 місяців.

19 серпня 2022 року Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Проти загальної заборони виступили Кіпр, Греція і Німеччина. Канцлер Олаф Шольц заявив, що"це війна не російського народу, а Путіна".

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