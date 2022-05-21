Прем'єр-міністри України та Португалії підписали відповідний меморандум про фіндопомогу.

Португалія надасть Україна фінансову допомогу на суму 250 млн євро.

Відповідний меморандум підписали прем'єри України та Португалії Шмигаль і Антоніу Кошта під час його візиту до Києва.

"Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна повинна отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни і дозволить швидше відновитися після нашої перемоги. Спасибі Португалії за цю підтримку!", - заявив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках візиту в Україну прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта відвідав Ірпінь у Київській області. Після візиту він висловив потрясіння побаченим у місті.

Також глава португальського уряду заявив, що його візит проходить на знак солідарності з Україною та її народом. "Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.

Після візиту в Ірпінь він зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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