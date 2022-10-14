Ці вертольоти не можуть експлуатуватися в Португалії через санкції Євросоюзу.

Португалія передасть Україні шість вертольотів "Камов" радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через введені антиросійські санкції.

Про це оголосила міністр оборони Португалії Єлена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє Observador.

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"На прохання України і в координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - пояснила ситуацію Каррейрас.

Вона підкреслила, що вертольоти будуть "надзвичайно корисними для України, і наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу".

Один з вертольотів зламався в результаті аварії, тому українська сторона повинна відремонтувати його, уточнила глава португальського Міноборони.

Каррейрас зазначила, що Португалія буде намагатися передати Києву ці вертольоти якомога швидше.

Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні, але форми такої участі ще обговорюються.

Допомога Португалії Україні

Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку і безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців і поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.

Станом на кінець липня Лісабон надав Києву 315 тонн військової допомоги для протистояння повномасштабному російському нападу.

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