У російському МЗС не вважають, що відносини РФ з Альянсом в осяжній перспективі відновляться.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова - Сергій Рябков, оцінив імовірність того, що в майбутньому відбудеться збройний конфлікт між його країною і державами-членами НАТО (Північноатлантичний альянс).

В інтерв'ю російському виданню "Известия" Рябков сказав, що "цілком і повністю вибір на боці НАТО". Водночас він стверджував, що Росія готова нібито "захищати" свої "національні інтереси" всіма засобами.

"Я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі. Це виключено з міркувань як принципової, так і практичної властивості", - додав посіпака Лаврова.

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За його словами, якщо хтось у західних країнах думає, що росіяни потребують відносин, "що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їх відновлення,- то це найбільша помилка".

Росія - НАТО: що потрібно знати про відносини країни з Альянсом

Після того, як РФ окупувала Крим і вдерлися на частину Донбасу, країни-члени НАТО підтримали Україну, і відносини Альянсу з російською стороною почали стрімко погіршуватися.

Україна у своїй Конституції прописала прагнення вступити до НАТО. Влада РФ виступила категорично проти такого вибору української сторони. Пізніше РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що на початку вторгнення російська влада обіцяла закінчити повномасштабну війну в тому випадку, якщо Київ погодиться відмовитися від вступу до Альянсу, однак представникам РФ не довіряли і не довіряють.

На початку жовтня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер повідомив, що Альянс вважає для себе найбільшою загрозою Росію і терористичні угруповання.

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