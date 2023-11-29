Країни-члени поки не погодили роль реформ, викладених в оновленій Річній національній програмі.

Країни-члени НАТО не подолали розбіжності з питання швидкого вступу України. Проти висловилися США і Німеччина, які хочуть, щоб процес визначався умовами, а не політичними міркуваннями.

Як пише Euractiv з посиланням на двох дипломатів НАТО, члени поки не погодили, чи є реформи, викладені в оновленій Річній національній програмі, умовами вступу, чи вони є інструментом для наближення Києва до Альянсу. За словами одного з дипломатів, це означає, що коли умови виконання реформ, які НАТО погодить з Україною, будуть виконані, можна буде обговорювати питання про членство.

Інше джерело видання зазначило, що в програмі реформ немає переліку умов, вона є "покажчиком" для відстеження прогресу та інформування Альянсу.

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Видання зазначило, що вказівка сфер реформ, як правило, залишає простір для маневру, коли НАТО не оцінює прогрес, а дає просто політичну оцінку. Тому, зазначає видання, виникає ризик того, що реформи ніколи не будуть достатніми, і це ускладнить Києву шлях вступу в НАТО.

Ще один представник НАТО заявив, що навіть якби війна з РФ закінчилася завтра, і Київ виконав всі умови, зазначені в плані реформ, країни-члени все одно повинні були б дати згоду на запрошення, а це може бути непросто.

Видання нагадало, що 29 листопада НАТО і Україна підпишуть список реформ, які повинні бути виконані на шляху приєднання до Альянсу. Список послужить поштовхом до реформування ЗСУ та інших сфер безпеки, а також надати контрольний список, який зможуть відстежувати члени НАТО. Цей документ не буде публічним.

При цьому натовські дипломати відзначили, що процес виконання Річної національної програми не на стільки суворий, як План дій щодо членства в НАТО.

На відміну від попередніх планів реформ, український річний план набагато коротший – 10 сторінок замість 300, перерахування пріоритетних сфер, а не контрольний список, що дуже ускладнювало демонстрацію успіхів України, сказало джерело, знайоме з ситуацією. Таким чином, Україні буде легше продемонструвати досягнення до Вашингтонського саміту НАТО влітку 2024 року.

Ставлення Німеччини до вступу України до НАТО

У липні перед самітом НАТО у Вільнюсі ходила інформація про те, що Берлін ініціює відстрочку вступ України до НАТО через побоювання, того, як на цю ситуацію подивиться Кремль. Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина виступала за формулювання підсумкової заяви саміту, в якому не було вказівки якихось конкретних термінів.

Влада Німеччини не виступає проти членства України в НАТО. Таку заяву зробив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

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