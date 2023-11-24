До росіян не було довіри, і її немає, зазначив очільник фракції "Слуга народу".

Навесні 2022 року російська сторона обіцяла закінчити повномасштабну війну в Україні у тому разі, якщо Київ погодиться відмовитися від вступу в НАТО.

Росіяни "дійсно до останнього сподівалися, що вони дотиснуть нас до підписання такої угоди", розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час інтерв'ю журналістці "1+1" Наталії Мосійчук.

"Щоб ми взяли нейтралітет - це була найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО... Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там - косметичні, політичні приправки, типу денацифікація...", - сказав політик.

Відео дня

Нардеп також пояснив, чому українська сторона не погодилася на угоду.

"Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію, - наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри і не було... до росіян, що вони це зроблять - це можна лише зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони прийшли насправді непідготовлені...", - додав Арахамія.

Повномасштабна війна в Україні триває - новини, які варто знати:

Нагадаємо, росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю рано вранці 24 лютого 2022 року й отримали гідну відсіч. Згодом розпочалися мирні перемовини, під час яких РФ навіть відмовилася припинити вогонь.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін під час виступу на саміті "Великої двадцятки" стверджував, що російська влада "ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною". Крім того, він цинічно назвав події в нашій державі "трагедією".

Влада України вважає, що Росії мирні перемовини потрібні лише для того, щоб підготуватися до нової агресії. Президент Володимир Зеленський говорив, що сучасна РФ "не вірить ні у що, окрім грошей і сили".

Вас також можуть зацікавити новини: