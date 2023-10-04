Рішення було ухвалено ще під час саміту у Литві.

НАТО вважає, що найбільшу загрозу для нього становлять Росія та терористичні угруповання. Лідери Альянсу узгодили відповідні регіональні плани зі стримування та захисту ще під час саміту у Вільнюсі.

Про це розповів голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Варшавському безпековому форумі, пише Укрінформ. За його словами, раніше було вирішено збільшити бойові групи на східному фланзі до восьми, чотири з них посилили до бригадного рівня.

Також Альянс збільшив чисельність сил швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання протягом першого місяця. Бауер відзначає, що саме такої кількості бійців має бути достатньо у разі "великого конфлікту" з Росією.

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Адмірал відзначає, що низці країн необхідно збільшувати інвестиції в навчання військ, нарощування виробничих потужностей й інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

"У протиповітряній обороні можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться багато ракет, як ми бачимо в Україні. І мова йде не лише про ракети, але й безпілотники, які все частіше використовуються. Або ж ви використовуєте ракети та інші системи зі свого боку, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас, що є досить ефективним, тому що тоді їм не буде з чого стріляти. Тож саме комбінацію цих двох речей ми побачимо з точки зору інвестицій", - додав Бауер.

Можливий конфлікт НАТО з Росією

Нагадаємо, влітку Reuters повідомив, що члени Альянсу досягли згоди щодо регіональних планів реагування на напад Росії.

Відзначається, що необхідності у таких планах не було десятиліттями, однак повномасштабна війна в Україні все змінила.

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