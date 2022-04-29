Разом з послом Йоганнесом де Молом до Києва повертається невелика команда дипломатів.

Посольство Королівства Нідерланди знову відновлює роботу у Києві.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Нідерландів у Twitter.

"Сьогодні нідерландське посольство знову відкриється у Києві. Посол Йоганнес де Мол і невелика команда тісно працюватимуть з українською владою і країнами-партнерами на місці", - йдеться у повідомленні.

Водночас консульська служба посольства залишатиметься зачиненою.

Як повідомляв УНІАН, після успішної оборони Києва і звільнення Київської області від російських загарбників, у столиці України почали відновлювати свою роботу посольства іноземних країн. Зокрема, відомо про понад 20 держав, які повернули своїх дипломатів до Києва.

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