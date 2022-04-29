Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.

Російські окупанти продовжують наступальні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06.00 29.04.2022.

Сповіщається, що за попередню добу українські захисники уразили п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Мета - недопущення перегрупування наших військ.

Також Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь".

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Ситуація на Харківщині

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

Ситуація в інших регіонах

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

На Таврійському напрямку на тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує обмежувати пересування та затримувати місцевих жителів. Триває блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

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