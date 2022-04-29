Українські захисники вибили окупантів із села Руська Лозова: саме з нього росіяни били по Харкову.

Збройні Сили України звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем українських військ.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наразі цей населений пункт повністю під контролем ЗСУ.

"Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", - наголошується у повідомленні.

"Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", – повідомив журналіст.

Як повідомив напередодні ввечері голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, Збройні сили України зайшли до Руської Лозової. За словами очевидців, у селі тривали важкі бої, але українські захисники таки вигнали окупантів.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області українські військові вигнали окупантів з трьох населених пунктів. ЗСУ вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях

Наразі "гаряче" на Ізюмщині, постійно ідуть бої, супротивники зазнають значних втрат.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову 16 артилерійських обстрілів, два удари реактивними системами залпового вогню, а також завдали ракетного удару.

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