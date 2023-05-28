Келін пригрозив ескалацією "небаченого рівня".

Надзвичайний посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія "ще не починала діяти всерйоз" в Україні.

В інтерв'ю BBC він сказав, що думати про перемогу України "велика помилка", оскільки Росія в 16 разів більше і має величезні ресурси. Також Келін заявив, що поставки західної зброї українській армії можуть призвести до ескалації "небаченого рівня".

За його словами, тривалість війни залежить від зусиль по ескалації, нібито вживаних країнами НАТО, "особливо Великою Британією". "Рано чи пізно, звичайно, ця ескалація може отримати новий вимір, який нам не потрібен і ми не хочемо", - сказав Келін.

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Коли журналістка запитала про військові злочини РФ, які були доведені ООН, Келін звинуватив у злочинах українців. "На аргументи про те, що Росія просто брехала про те, що сталося, і на явні зразки жахливих образ, посол заявив у нашому інтерв'ю, що образився", - пише видання.

Крім того, російський посол заявив, що росіяни "захищають" окуповані території і "відновлюють Донбас".

Інші заяви Келіна

До початку повномасштабної хвилі російський дипломат заявляв, що РФ не збирається вторгатися в Україну. Пізніше він сказав, що нібито не знав про їхні плани.

Влітку він вже робив аналогічні заяви - тоді Келін говорив, що війна затягнеться, якщо Велика Британія продовжити підтримувати Україну. Також він говорив, що Росію не можна перемогти.

Взимку посла запитали, чому його дорослий син не був призваний в російську армію під час мобілізації. Келін відповів, що у того "є сім'я".

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