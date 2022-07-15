Російський посол у Великій Британії Андрій Келін пригрозив Лондону затяжною війною з Україною, якщо британський уряд продовжить постачати ЗСУ озброєння.
Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.
Дипломат традиційно звинуватив Україну у використанні західного озброєння проти цивільного населення Донбасу. Більш того, за логікою Келіна, саме Росія вийде переможцем в результаті бойових дій.
"Конфлікт (війна - УНІАН) закінчиться і ... може закінчитися досить швидко, тому що ... Велика Британія зрозуміє, що немає можливості перемогти Росію... Конфлікт (війна - УНІАН) затягнеться, якщо Велика Британія продовжить постачати зброю, яка зараз використовується і для обстрілів міст, і мирного населення на Донбасі і в інших районах", - заявив він.
При цьому самі британські журналісти уточнили, що доказів використання Україною зброї проти мирних мешканців немає.
Коли журналісти запитали у Келіна, навіщо він брехав у січні, що Росія не буде вдиратися в Україну, посол відповів, що на той момент про плани Москви не знав.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.
14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.
На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.
Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.
ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.
У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).