Журналісти запитали у Келіна, чому він брехав у січні, що Росія не буде вдиратися в Україну.

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін пригрозив Лондону затяжною війною з Україною, якщо британський уряд продовжить постачати ЗСУ озброєння.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

Дипломат традиційно звинуватив Україну у використанні західного озброєння проти цивільного населення Донбасу. Більш того, за логікою Келіна, саме Росія вийде переможцем в результаті бойових дій.

"Конфлікт (війна - УНІАН) закінчиться і ... може закінчитися досить швидко, тому що ... Велика Британія зрозуміє, що немає можливості перемогти Росію... Конфлікт (війна - УНІАН) затягнеться, якщо Велика Британія продовжить постачати зброю, яка зараз використовується і для обстрілів міст, і мирного населення на Донбасі і в інших районах", - заявив він.

При цьому самі британські журналісти уточнили, що доказів використання Україною зброї проти мирних мешканців немає.

Коли журналісти запитали у Келіна, навіщо він брехав у січні, що Росія не буде вдиратися в Україну, посол відповів, що на той момент про плани Москви не знав.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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