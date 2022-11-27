Келін впевнений, що його син не може бути призваний в російську армію.

Надзвичайний посол РФ у Великобританії Андрій Келін відповів, чому його син не був призваний під час часткової мобілізації.

Як він заявив в інтерв'ю ВВС, причина в тому, що у нього є власна родина.

"Мій син уже дорослий. У нього є сім'я, і він не воює в Україні", – відповів посол РФ.

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На уточнювальне питання про те, як би він почувався, якби його сина все ж мобілізували на війну, Келін повторив, що його син не може бути призваний в російську армію. Цього разу він назвав причиною відсутність спеціальності.

Крім цього, Келін наголосив, що мобілізація нібито закінчилася, тож його син залишиться вдома.

Андрій Келін - що відомо про російського дипломата

65-річний Андрій Келін на дипломатичній роботі з 1979 року. Спершу він працював в посольстві СРСР в Нідерландах, після – в Бельгії.

Упродовж 2005-2011, 2015-2019 років він обіймав різні посади в МЗС РФ, 4 роки був постпредом РФ при ОБСЄ.

З 2019 року є надзвичайним послом РФ у Великобританії. Наразі він залишається на посаді, але йому заборонили відвідувати будівлю парламенту.

У січні поточного року Келін заявляв, що Росія не вторгатиметься в Україну. Пізніше на запитання про те, навіщо він збрехав, посол відповів, що тоді про плани Москви не знав.

У липні Келін пригрозив Лондону затяжною війною з Україною, якщо британський уряд продовжить постачати ЗСУ озброєння.

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