В Україні більше не толерують корупцію, зазначила дипломат.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що одним з її пріоритетів є стеження за допомогою, яку американська сторона надає Україні, і вона до цього дуже серйозно ставиться.

Американські представники в українській державі працюють на місцях і сфокусовані на нагляді, розповіла дипломат в ефірі Fox News. "...Я можу сказати, що жодна частина (військового - Ред.) обладнання не була використана іншим чином, ніж була призначена, як і жодна частина гуманітарної допомоги чи будь-якої іншої бюджетної підтримки", - зазначила посол.

Брінк додала, що російська агресивна війна справді змінила суспільне сприйняття корупції в нашій державі, і "її більше не толерують". Посол заявила, що влада України робить багато кроків, щоб подолати корупцію, "включаючи переслідування низки високопосадовців і депутатів", і при цьому надана Штатами допомога використовується за призначенням.

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Брінк підкреслила, що американська влада вже надала Києву 73 мільярди допомоги, а Європейський союз - 82 млрд.

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Влада США та ЄС підтримали Україну після того, як РФ пішла на агресивні кроки - західні партнери надають Києву, зокрема, різну техніку й озброєння.

Наприкінці жовтня американський журнал Time опублікував статтю, в якій йшлося, що в останні місяці питання корупції в українській державі погіршило відносини президента Володимира Зеленського з багатьма союзниками.

За відомостями джерел видання, тиск, спрямований на викорінення корупції, не лякає людей, які прагнуть збагачення, і дехто краде, "наче завтра не буде".

Матеріал, зокрема, прокоментував секретар Ради нацбезпеки і оборони Україн Олексій Данілов. За його словами, у статті написана нісенітниця, а "анонімними джерелами" з Офісу президента Зеленського мають зайнятися відповідні органи.

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