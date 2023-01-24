Брінк зазначила, що для тих, хто наживається за рахунок держави не місце в майбутній Україні.

У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Голос Америки. "У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення. Державні ресурси мають слугувати народу. Люди мають розуміти свою відповідальність один перед одним і перед державою. І це не порожні слова. Це слова, які мають глибоке коріння у цінностях, які підтримує Україна у намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства", – прокоментувала посол.

Посол США висловила сподівання, що українське суспільство і уряд мобілізуються після уроків минулого.

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"США будуть продовжувати підтримувати зусилля України в проведенні й утвердженні інституцій, які працюватимуть заради інтересів багатьох, а не декількох", – заявила посол.

Корупційні скандали в Україні

21 січня у Міністерстві інфраструктури повідомили про затримання правоохоронцями в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Причина затримання топ-чиновника - розкрадання бюджетних грошей. Пізніше стало відомо, що його затримали при отриманні хабара на суму $400 тис.

Того ж дня українські ЗМІ опублікували дані про контракти Міністерства оборони щодо закупівель продуктів для ЗСУ. Як з'ясувалося, чиновники закупили продукти в рази дорожче від роздрібних цін в столичних супермаркетах.

22 січня увечері після повідомлень про ймовірні зловживання з закупівлями у двох українських міністерствах президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде часом справедливих рішень.

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