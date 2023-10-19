Тим часом для Росії ситуація на Близькому Сході є "даром небес", вважає неназваний європейський чиновник, оскільки для Кремля це можливість відволікти увагу від України.

Західна підтримка операції в Секторі Гази, яку готує Ізраїль після нападу на країну бойовиків ХАМАС, підриває зусилля, спрямовані на досягнення порозуміння з великими країнами, що розвиваються, у питанні засудження російського вторгнення в Україну. Реакція на ці події звела нанівець тривалу роботу щодо виставлення Москви світовим вигнанцем унаслідок порушень міжнародного права.

Про це виданню Financial Times сказали неназвані чиновники і дипломати. Зазначається, що західних чиновників звинувачують у нездатності захистити інтереси палестинців. У перші дні після нападу бойовиків на Ізраїль деякі західні дипломати були стурбовані тим, що США дають країні карт-бланш на дії у Секторі Гази. Це, як пишуть журналісти, підірвало зусилля з побудови консенсусу з Глобальним Півднем щодо необхідності утримання світового порядку в межах певних правил на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерела видання зазначили, що західна реакція закріпила позицію країн, що розвиваються, щодо ізраїле-палестинського конфлікту, що загрожує зведенню нанівець майбутніх зусиль щодо питання України.

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"Ми, безумовно, програли битву за Глобальний Південь. Уся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня щодо України, була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Нас більше ніколи не будуть слухати (...) Те, що ми говоримо про Україну, має стосуватися і Гази. В іншому випадку ми втрачаємо всю довіру до нас. Бразильці, південноафриканці, індонезійці, – чому вони повинні вірити тому, що ми говоримо про права людини", – наголосив високопоставлений дипломат G7.

Журналісти акцентують, що багато країн, що розвиваються, підтримують палестинську боротьбу, розглядаючи її через призму самовизначення і боротьби проти глобального домінування США. Американські дипломати на умовах анонімності зізналися, що невизнання Білим домом того факту, що підтримка Ізраїлю може відштовхнути країни Глобального Півдня, їх сильно турбує.

Водночас неназваний чиновник ЄС назвав події в Ізраїлі та Секторі Гази "даром небес" для РФ. Росія вже намагалася провести в Радбезі ООН резолюцію, яка засуджує насильство проти цивільного населення в ізраїле-палестинському конфлікті, проте у тексті не було згадано сам ХАМАС. Цю резолюцію було відхилено.

"Давайте будемо відвертими. Це дар небес для Росії. Я думаю, що це шкодить тому, що відбувається... Тому що Росія використовує кризу і каже мільярду жителів Близького Сходу і арабського світу: "Послухайте, світовий порядок, який був побудований після Другої світової війни, не працює для вас", – додав високопоставлений чиновник ЄС.

Тим часом в арабських державах, таких як Йорданія і Єгипет, вимагають від Заходу більш жорстких кроків щодо захисту населення Сектору Гази.

"Якщо ви називаєте зупинку постачання води, а також блокування доступу до їжі і електроенергії в Україні військовим злочином, то ви повинні сказати те ж саме про Газу", – сказав арабський чиновник.

Повертаючись до знаданої вище російської резолюції видання наголошує, що на голосуванні її підтримали лише 4 країни: Китай, ОАЕ, Мозамбік та Габон. Проте на Заході побоюються, що після змін вона все ж може набрати 9 необхідних для ухвалення голосів. Звісно, США, Велика Британія або Франція можуть накласти на документ вето, проте тоді Кремль отримає пропагандистську перемогу.

"Ми повинні не дозволити, щоб Росія ... за підтримки китайців ... змогла використати це проти нас. Існує ризик, що на наступному голосуванні в Генеральній Асамблеї [ООН] щодо підтримки України ми побачимо великий вибух кількості тих, хто утримався", – пояснив західний дипломат.

Тим часом Франція, зокрема, стурбована ризиком ескалації конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем. Там вважають, що РФ більше не відіграє роль "великої держави", що стримує союзників у регіоні, а бачить можливість відволікти увагу від України та поглинути ресурси США.

"Росія дуже зацікавлена у продовженні цього конфлікту, враховуючи його відволікаючу цінність ... і корисність для зміни глобального наративу", – зауважив один із західних міністрів закордонних справ.

Підтримка України на тлі війни в Ізраїлі

10 жовтня представниця США у НАТО Джуліанна Сміт запевнила, що військова допомога Ізраїлю не буде надаватися за рахунок підтримки України. За її словами, Штати можуть "залишатися зосередженими на нашому партнерстві та відданості безпеці Ізраїлю, а також виконувати свої зобов’язання та обіцянку продовжувати підтримувати Україну".

Тим часом президент США Джо Байден розглядає можливість подати до Конгресу запит на допомогу Ізраїлю та Україні у розмірі приблизно 100 мільярдів доларів.

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