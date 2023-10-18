Також ці кошти підуть на фінансування допомоги Тайваню та на охорону американського кордону.

Президент США Джо Байден розглядає можливість подання до Конгресу додаткового запиту на допомогу Ізраїлю та Україні у розмірі приблизно 100 мільярдів доларів. Також ці кошти включатимуть фінансування охорони американського кордону та допомоги країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАС , який США та ЄС визнали терористичною організацією, щоб полегшити надання допомоги Україні.

Джерело видання повідомило, що деталі цього пакету все ще опрацьовуються. Співрозмовниця наголосила, що ця сума покриватиме весь фінансовий рік, тоді як попередній запит Білого дому, що передбачав допомогу Україні на 24 млрд доларів, покривав лише три місяці. Але сам обсяг запиту, ймовірно, зустріне опір у Палаті представників.

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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що очікує, що адміністрація Байдена надішле цей запит "до кінця цього тижня", і він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

"Ми хотіли б отримати додатковий пакет якомога швидше, тому що потреби великі як в Ізраїлю, так і в України", – пояснив він.

Допомога Україні від США

За час повномасштабної війни загальний обсяг допомоги Україні від США перевищив $60 млрд. З них понад $43 мільярди – обсяг військової допомоги.

Кількома днями раніше США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги. У Пентагоні розкрили деталі: зокрема, до пакету увійшли ракети протиповітряної оборони AIM-9M, боєприпаси для HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси тощо.

Крім того, США таємно передали Україні ракети ATACMS. Їх надання підтвердив президент України Володимир Зеленський. Ці ракети уже використали, зокрема, для ударів по аеродрому з ворожими вертольотами в окупованому Бердянську. Відео пусків показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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