За словами Рютте, обидва кандидати у президенти США "хочуть зберегти безпеку Сполучених Штатів".

США не можуть діяти самі в "суворому, безкомпромісному світі". Про це новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю The Times.

Видання зазначає, що відповідну заяву Рютте, "вірний союзник України", зробив, намагаючись розвіяти занепокоєння в Альянсі щодо перспективи другого президентства Дональда Трампа.

За словами генсека НАТО, Трамп, якого він "поважав" після років роботи з ним, знав, що йому потрібен Альянс, щоб захистити американців.

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"Виступаючи під час візиту до Лондона, колишній прем’єр-міністр Нідерландів також сказав, що, на його думку, Камала Гарріс буде такою ж налаштованою, як і Трамп, коли потрібно було переконати союзників витрачати більше на оборону, оскільки він залишив відкритими двері для підвищення витрат на оборону Альянсу з 2 до 3 відсотків", - йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що Рютте був прем'єр-міністром, коли десять років тому над Україною був збитий літак рейсу MH17, внаслідок чого загинули 298 людей, переважна більшість з яких були громадянами Нідерландів. Тож Рютте нагадав про цю трагедію в контексті безпеки країн-членів Альянсу:

"Всі союзники по НАТО, великі чи малі, не можуть зробити це (захистити своїх громадян - УНІАН) поодинці. Ви повинні бути членом сильних альянсів і організацій, таких як НАТО. Це стосується і Трампа, я знаю, що він це знає".

ЗМІ зазначає, що перспектива повернення Трампа в Білий дім збентежила союзників, які не можуть передбачити, що він робитиме щодо війни в Україні та членства США в Альянсі. Зокрема, Трамп, який називав правителя Росії Володимира Путіна "генієм" і "досить кмітливим", заявив, що закінчить війну за 24 години. Українці ж побоюються, що це призведе до втрати території на користь Путіна. При цьому нещодавно Трамп попередив, що "заохочуватиме" Росію атакувати союзників по НАТО, які не платять за рахунками як члени Альянсу.

"Я дуже добре працював з ним протягом чотирьох років. Все вийде, хто б не став президентом, тому що врешті-решт вони обидва хочуть зберегти безпеку Сполучених Штатів, їм потрібне НАТО. Я дуже його (Трампа - УНІАН) поважаю і думаю, що якщо його оберуть, я зможу з ним працювати", - додав Рютте.

Останні заяви Рютте

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте заявив, що Росії вдається просуватися на сході України. За його словами, підтримка України має вирішальне значення для колективного захисту в країнах Альянсу.

Також Рютте висловився щодо надання дозволу Україні на удари вглиб РФ. Він зазначив, що у кінцевому підсумку це рішення залежить від конкретних країн.

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