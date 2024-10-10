За словами Рютте, у кінцевому підсумку це рішення залежить від конкретних країн.

Питання надання дозволу Україні на удари вглиб РФ продовжує обговорюватися, у кінцевому підсумку це рішення залежить від конкретних країн. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте.

Зокрема, у нього запитали, чи було змінено позицію і чи буде надано Україні далекобійні види озброєння разом із дозволом на нанесення ударів по російському тилу.

"У першу чергу, це залежить від союзників. Союзники повинні вирішувати, як зброя, яку вони постачають до України, може бути застосована", - сказав Рютте.

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Як відзначив генеральний секретар Альянсу, з юридичної точки зору це можливо, бо легально Україна може застосовувати своє власне озброєння по тим цілям у Росії, які становлять загрозу для України. Водночас, зрештою чи дозволять союзники застосовувати західне озброєння для цього, це завжди залежить індивідуально від кожної окремої країни, підкреслив Рютте:

"Звичайно, ми це обговорюємо. На минулому тижні я відвідував Київ. Ми обговорювали це сьогодні. Але, у кінцевому підсумку, це залежить від окремих союзників".

Допомога Україні з боку Заходу - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня президент України Володимир Зеленський назвав чотири країни, які спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території, зберегти життя цивільного населення і від яких залежить перемога України. За його словами, це США, Британія, Франція та Німеччина.

9 жовтня Зеленський заявив, що першим пунктом "плану перемоги" є запрошення України до НАТО. Він очікує від союзників рішень, які сприятимуть посиленню України. Зокрема, таке посилення означає, щоби Україна була сильною для майбутніх можливих дипломатичних перемовин.

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