Підтримка України має вирішальне значення для колективного захисту в країнах Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте заявляє, що тема України є складною, бо російські загарбники здобувають невеликі упіхи у просуванні на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Рютте повідомив, що провів хороші перемовини з Зеленським і Стармером.

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"Коли ми обговорюємо Україну, ми знаємо, що це складно, бо Росії більше вдається потроху просуватися на сході", - сказав Рютте і додав, що одночасно росіяни зазнають відчутних людських втрат вбитими і пораненими, коли здобувають малі успіхи у просуванні.

При цьому, як сказав Рютте, Україні надається підтримка не лише через це, хоча це є основною причиною:

"Але також, підтримка України у цій боротьбі з Росією має вирішальне значення для нашого колективного захисту тут, у цій частині Європи, у Канаді, у Сполучених Штатах - на усій території НАТО. Тому що, якщо Путін здобув би перемогу в Україні - це матиме серйозні безпекові наслідки для усіх нас в НАТО".

За його словами, саме тому Україні надається підтримка.

"Так, для України, але й також для забезпечення, аби ми залишалися у безпеці", - сказав Рютте.

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Як повідомляв УНІАН, у липні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, і зокрема, цієї допомоги недостатньо.

8 жовтня Рютте заявив, що Україна стоїть на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.

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