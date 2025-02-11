Незабаром Келлог здійснить візити до Києва та інших європейських столиць, Москву він відвідувати не планує.

Найближчими тижнями спецпосланець Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує представити американському президенту варіанти мирного плану щодо припинення війни. Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.

Зазначається, що відставний генерал Келлог має поспілкуватися з низкою офіційних осіб під час Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочинається 14 лютого. Також він здійснить візит до Києва та інших європейських столиць. Москву Келлог відвідувати не планує.

Очікується, що Келлог обговорить з європейськими чиновниками їхню готовність взяти на себе ініціативу щодо надання сил стримування для забезпечення будь-якого мирного врегулювання в Україні. Хоча США навряд чи надсилатимуть власні війська для цих зусиль, вони можуть надати інші форми підтримки, кажуть співрозмовники видання.

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Крім того, спецпосланець, як очікується, закликатиме Європу витрачати більше коштів на оборону, чого неодноразово вимагав Трамп.

Semafor повідомляв, що Келлог готує різні варіанти щодо завершення для Трампа. За словами джерел, це створило б передумови для прямих переговорів американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше очільник Білого дому заявив, що готовий говорити безпосередньо з Путіним, щоб покласти край війні, що ведеться проти України. Він також погрожував запровадити нові санкції, якщо російський лідер не візьме участь у переговорах.

Що стосується тиску безпосередньо на Москву, то деякі європейські чиновники радять США посилити заходи проти російського енергетичного сектору, в тому числі знизити так звану верхню стелю цін на нафту і використовувати заморожені російські активи.

Трамп і його помічники, своєю чергою, закликали Європу відігравати більшу роль у підтримці України. У Вашингтоні також очікують, що Київ в обмін на підтримку надасть доступ до своїх природних ресурсів, таких як критичні корисні копалини, і купуватиме більше американських енергоносіїв.

Завершення війни РФ проти України

The Telegraph повідомляє, що адміністрація президента США Дональда Трампа поставила на паузу роботу над мирним планом щодо завершення війни РФ проти України. Це було зроблено для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.

Зазначається, що спецпосланець Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог хоче спочатку провести переговори з лідерами 31 країни-члена НАТО. На них він "буде шукати думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, яким буде внесок урядів у цей процес".

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