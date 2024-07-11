Відомо, що більшість країн Європи виступили проти такого рішення.

Голова німецької партії "ХСС" (Християнсько-соціальний союз - УНІАН) Маркус Зедер заявив, якщо Україна звернеться з відповідним проханням, то Німеччина допоможе повернути їй всіх військовозобов'язаних чоловіків. Про це він сказав в інтерв'ю Münchner Merku.

Зедер наголосив, якщо уряд очолить його партія, то українців призовного віку буде вислано у разі прохання з боку України.

Також політик виступив проти того, аби українським біженцям автоматично надавалися права на отримання соціальної допомоги. Він підкреслив, що партія була одразу скептично налаштована до цього питання.

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У виданні пояснили, що українські біженці, які переїхали до Німеччини, отримують допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку.

Повернення військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону

Раніше в Угорщині заявили, що не будуть передавати Україні чоловіків призовного віку.

"Всі біженці з України є вільними людьми в Угорщині, які можуть вільно вирішувати, чи залишатися тут, чи їхати далі на Захід, чи, якщо хочуть, повертатися", - підкреслив віце-прем’єр Угорщини Жолт Семьєн.

Водночас прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте наголосила, що повернення українських чоловіків призовного віку має обговорюватися на рівні Європейського Союзу. Однак вона зазначила, що у Литві могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж законно звільнився від призову.

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