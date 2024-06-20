За словами міністра, щодня українські прикордонники затримують десятки людей, які намагаються перетнути кордон у напрямку держав Євросоюзу.

З України щодня намагаються нелегально виїхати за кордон десятки чоловіків призовного віку. Україна веде з країнами ЄС переговори щодо повернення громадян, яким це вдалося, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно що кожна країна Європейського Союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть і надалі – щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – сказав він в інтервʼю "Радіо Свобода".

При цьому на уточнення щодо того, чи одностайна позиція ЄС не повертати цих людей в Україну, міністр відповів: "Здебільшого".

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За словами Клименка, щодня українські прикордонники затримують десятки людей, які намагаються перетнути кордон у напрямку держав Євросоюзу, у тому числі через Тису чи через ліси. Водночас він зауважив, що не всі чоловікі з цього числа тікають від мобілізації.

"Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. І це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян (від загальної кількості втікачів закордон – "Радіо Свобода")", – пояснив Клименко.

Загальну кількість чоловіків призовного віку, затриманих на кордоні від початку повномасштабної війни, міністр не назвав, наголосивши, що це закрита інформація.

"Ці цифри на сьогоднішній день закриті і вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 15 – 20 чи навіть за 10 кілометрів від кордону, ми також в ці цифри (в загальну статистику втікачів – "Радіо Свобода") рахуємо", – констаував очільник МВС.

Незаконний перетин кордону: інші новини

У травні 2024 року повідомлялося, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією. Як заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман у коментарі "Радіо Свобода", в більшості випадків вони просять захисту у румунської влади, посилаючись на небажання йти на фронт.

Тим часом у ДПСУ назвали "улюблені" місця перетину кордону ухилянтами. Зазначається, що це не лише Тиса, а й зелена ділянка кордону. При цьому наголошується, що саме на Тисі зафіксовано найбільше смертей людей, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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