'Не дозволимо відправити на смерть': Угорщина не поверне Україні чоловіків призовного віку

В Будапешті різко відповіли на запитання щодо ймовірності повернення чоловіків-біженців Україні.

Угорщина не буде передавати Україні чоловіків-біженців призовного віку. Про це заявив віце-прем’єр Угорщини Жолт Семьєн у коментарі виданню ATV.

За словами чиновника, "всі біженці з України є вільними людьми в Угорщині, які можуть вільно вирішувати, чи залишатися тут, чи їхати далі на Захід, чи, якщо хочуть, повертатися".

"Ми не будемо розслідувати, чи вважають українці людину призовником, чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", - заявив Семьєн. Відео дня

Призупинення консульських послуг для чоловіків

Як писав УНІАН, 23 квітня українські дипустанови припинили надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку. Це вже спричинило хвилю обурення серед громадян, які перебувають за межами держави.

Юристи розкритикували дії українського МЗС, як такі, що порушують права громадян і не мають законного обгрунтування.

В Польщі і Литві представники уряду висловили готовність допомогти Україні повернути чоловіків додому. А от у Німеччині влада навпаки виключає можливість примусової депортації чоловіків та заспокоює біженців тим, що статус захисту залишиться навіть для тих, у кого прострочений паспорт.

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