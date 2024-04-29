За словами прем'єр-міністра Литви, ЄС наразі має так званий тимчасовий захист для українців.

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що питання щодо повернення українців призовного віку з-за кордону до України потрібно обговорювати на рівні всього Європейського Союзу, пише LRT.

Вона наголосила, що Литва може запровадити деякі заходи, аби допомогти Україні через нові правила мобілізації. За її словами, у країні могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж законно звільнився від призову, перед тим як йому продовжувати посвідку на проживання в Литві.

"Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", - пояснила прем'єр-міністр.

Водночас у Міграційній службі Литви повідомили, що немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації, тому будь-які рішення щодо цього питання були б "політичними рішеннями Литви".

"Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС", - зауважили у відомстві.

Повернення чоловіків призовного віку з-за кордону: що відомо

Минулого тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава хоче допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Водночас міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас зазначив, що Литва може взяти приклад з Польщі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для його країни питання повернення з-за кордону українців призовного віку є "неодзнозначним". За його словами, у цьому питанні саме Київ має взяти на себе ініціативу.

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