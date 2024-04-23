Вже відомо про загиблих та постраждалих.

У Китаї сильні дощі, які вирували кілька днів, спричинили масштабну повінь. Стихійне лихо сталося у провінції Гуандун, пише ВВС.

У державних ЗМІ Китаю вже повідомляли, що чотири людини загинули, а 10 зникли безвісти. Відомо, що кілька великих річок вийшли з берегів, і влада уважно стежить за "небезпечно високим" рівнем води.

Повінь сталася у найбільш густонаселеній провінції Китаю – там проживає близько 127 мільйонів людей. Найбільше постраждали від стихії столиця провінції Гуанчжоу, а також менші міста Шаогуань і Хеюань.

За даними китайського інформаційного агентства Xinhua, щонайменше 110 000 людей були евакуйовані, близько 25 800 перебувають у притулках.

Через постійні зливи у міжнародному аеропорту Байюнь у Гуанчжоу скасовано та затримано рейси. Щонайменше у трьох містах закрито школи, десятки будників зруйновані чи пошкоджені. За оцінками влади, прямі економічні втрати становлять майже 140,6 млн юанів (19,8 млн доларів).

Метеорологічні служби Китаю попередили, що сильні дощі триватимуть у Гуандуні та прибережних районах сусіднього Фуцзяня принаймні до вівторка. В інших частинах країни, включно зі столицею – Пекіном – очікується "помірний або сильний" дощ.

Повені у світі: інші новини

Вже кілька днів масштабна повінь змиває Росію – негода вирує у кількох регіонах країни-агресорки. Зокрема, під воду іде Курган – івень води в річці Тобол на низці ділянок перевищив максимум 1994 року. Водночас у Тюменській області РФ зафіксована рекордна з 1947 року повінь.

Раніше через потужну зливу під воду пішов пустельний Дубай. Там затопило основні магістралі та вулиці міста. Через вітер та велику воду зупинив роботу міжнародний аеропорт Дубая, який є одним із найбільш завантажених у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: