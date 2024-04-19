До зони підтоплення можуть потрапити понад 100 населених пунктів, у яких проживає близько 17,5 тис. осіб.

У Тюменській області Російської Федерації зафіксована рекордна з 1947 року повінь. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернатора регіону Олександра Моора.

Зазначається, що рівень води у річці Ішим у Тюменській області продовжує зростати. Так, у місті Ішим річка за добу піднялася на 228 см, досягнувши рівня 690 см, у селі Абатському – на 33 см, до 522 см. При цьому найвищий рівень в Ішимі у межах однойменного міста за 70 років спостереження було зареєстровано 10 травня 2017 року – тоді вода піднялася до 982 см.

За даними ЗМІ, з 8 квітня в Тюменській області запроваджено режим надзвичанйого стану через загрозу повені. У період весняної повені в регіоні прогнозується підвищення рівня води в річках Тобол та Ішим. До зони підтоплення можуть потрапити понад 100 населених пунктів, у яких проживає близько 17,5 тис. осіб.

Повені в РФ - останні новини

Росія продовжує тонути - під воду іде Курган, оголошено евакуацію. Рівень води в Тоболі на низці ділянок перевищив максимум 1994 року.

Місцева влада закликала людей терміново евакуюватися. Зокрема, було оголошено евакуацію у трьох мікрорайонах Кургана.

Раніше УНІАН повідомляв, що в російському Орську Оренбурзької області через пошкодження дамби затопило частину міста. Вода продовжувала прибувати.

Мешканці міста за кілька днів до прориву греблі помітили, що з-під споруди сочиться вода, після чого запросили священника провести молебень, сподіваючись уникнути повені.

Слідом за Орськом тонути почав Оренбург. 10 квітня повідомлялося, що загроза є і для інших населених пунктів Південного Уралу. Зокрема, в місті Курган влада укріплювала мішками з піском береги річки Тобол.

Згодом паводок дістався до Західного Сибіру, підтопивши ще три області. Так, у Томській області було підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти опинилися відрізаними від міста.

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