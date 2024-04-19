Рівень води в Тоболі на низці ділянок перевищив максимум 1994 року.

Повінь у Росії набирає обертів – у воді продовжує тонути Курган. Рівень води в річці Тобол зростає і вже перевищує позначку в 10 метрів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що за 2 години рівень води в річці збільшився на 2 сантимерти. Вода вже заходить до 13 населених пунктів, ще 8 – у зоні ризику підтоплення та затоплення.

Тамтешня влада закликає людей терміново евакуюватися. Зокрема, оголошено евакуацію у трьох мікрорайонах Кургана. На кадрах, опублікованих у мережі, чути звуки сирен.

Водночас губернатор області Вадим Шумков повідомив, що рівень води в Тоболі на низці ділянок перевищив максимум 1994 року. За його словами, ділянка греблі, побудована у 2014 році, "відчуває велике гідравлічне навантаження через різкий підйом рівня води і відтаювання нижньої частини грунту, через що проявляються протікання та відшарування".

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На початку квітня в російському Орську Оренбурзької області через пошкодження дамби затопило частину міста. Вода продовжувала прибувати. Зазначалося, що жителі Орська за кілька днів до прориву греблі помітили, що з-під споруди сочиться вода, після чого запросили священника провести молебень, сподіваючись уникнути повені.

Слід за Орськом тонути почав Оренбург. Вже 10 квітня повідомлялося, що загроза є і для інших населених пунктів Південного Уралу. Зокрема, в місті Курган влада укріплювала мішками з піском береги річки Тобол.

Пізніше паводок дістався до Західного Сибіру, підтопивши ще три області. У Томській області підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти відрізано від міста. У Кемеровській області з берегів вийшла річка Мрассу, а в Новосибірській було підтоплено 200 ділянок.

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