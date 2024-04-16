В мережі викладають фантастичні кадри повені в пустелі.

Потужні зливи накрили Об’єднані Арабські Емірати, відомі своїми пустельними ландшафтами. Через те, що місцева інфраструктура зовсім не розрахована на мінімально значні дощі, основні магістралі та вулиці міста Дубай пішли під воду, повідомляє Associated Press.

Дощ почався ще в ніч проти вівторка, перетворивши деякі вулиці на величезні ставки через повну відсутність дощового дренажу. Через сильний вітер та затоплення злітно-посадкової смуги зупинив роботу міжнародний аеропорт Дубая – один з найбільш завантажених у світі.

Школи в ОАЕ були закриті ще напередодні шторму, а державні службовці здебільшого працювали віддалено, якщо могли. Багато робітників також залишилися вдома, хоча деякі ризикнули вийти. На вулицях повно покинутих машин – вони заглохли, "наковтавшись" води через те, що водії, вочевидь, не знали, що таке взагалі можливо. Також повідомляється про численні випадки підтоплення перших поверхів та підвальних приміщень по всій країні.

Зазначається, що до вечора в Дубаї випало понад 120 міліметрів опадів, що є річною нормою для цієї пустельної країни. І найближчими годинами очікується більше. Хоча ОАЕ відомі своїми класичними піщаними дюнами, які охоплюють більшу частину території, в цій країні дощі все ж бувають – в прохолодніші зимові місяці. Але їхня інтенсивність не йде у жодне порівняння з європейськими, а тим паче із тропічними дощами.

Повінь в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, південний Урал та Західний Сибір сьогодні переживають наймасштабнішу повінь за багато десятиліть. Через системну корупцію в Росії місцева влада не змогла захистити громадян від природного лиха, яке завдало масштабної економічної шкоди.

Серед найбільш постраждалих міст – районний центр Орськ в Оренбурзькій області. Як нещодавно з’ясувалося, мер міста, який ймовірно причетний до розкрадання грошей на будівництві протипаводкової дамби, має нерухомість якраз в Дубаї. Туди ж він евакуював свою сім’ю – подалі від повені та російської мобілізації.

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