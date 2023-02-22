Чиновники сказали журналістам, що Штати заздалегідь повідомили про її запуск.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що Росія провела провальне випробування ракети "Сармат" під час візиту Джо Байдена в Україну.

За словами двох офіційних осіб США, випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся в понеділок. За даними CNN, Росія заздалегідь повідомила Штати про запуск, а в Білому домі не розглядають його як крок у бік ескалації.

Офіційні особи переконані, що випробування важкої ракети "Сармат" провалилося. Чиновники вважають, що Путін підкреслив би важливість запуску під час свого звернення до росіян, якби воно було успішним.

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Ракета "Сармат": що про неї відомо

Ракета "Сармат" з'явилася на озброєнні РФ для заміни радянських міжконтинентальних балістичних ракет Р-36М2 "Воєвода". Її розробка велася в Державному ракетному центрі імені Макєєва з 2009 року.

Її довжина становить 35,5 м, стартова маса - 208,1 т., а максимальна дальність - 18000 км. експерти вважають, що одна ракета може нести від 10 до 15 боєголовок.

У червні 2022 року Путін оголосив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети і заявив, що перший комплекс стане на бойове чергування в кінці року.

Під час вчорашнього виступу з посланням до Федеральних Зборів РФ Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з США. Також він доручив забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

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