Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ по Україні загинули 27 людей.

У той час, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з візитом до Китаю та закликав Сі Цзіньпіна підштовхнути Росію і Україну до "припинення вогню", російські ракети вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та інших українських містах, повідомляє The Washington Post.

Видання зазначило, що у Китаї оцінили дипломатичні зусилля Орбана тиснути на Київ, щоб змусити його відмовитися від територій, які тимчасово окупувала Москва.

"Україна наполягає на тому, що не може погодитися на будь-яке припинення вогню, поки російські війська окупували приблизно п'яту частину її території, а ракети і бомби щодня падають на її міста. Президент Володимир Зеленський закликав до повного виведення російських військ, лише тоді можна говорити про припинення вогню. Навіть коли Сі обіймав Орбана в китайській столиці, в понеділок російські ракети летіли на Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші українські міста", - йдеться у матеріалі.

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Водночас Сі заявив, що Китай і Угорщина "поділяють однакові базові позиції і працюють в одному напрямку".

"Тільки тоді, коли всі великі держави будуть використовувати позитивну енергію, а не негативну, світанок припинення вогню в цьому конфлікті може з'явитися якнайшвидше. Китай активно закликає до миру і по-своєму виступає за переговори", - додав Цзіньпін.

Також WP пригадало, що незадовго до візиту в Китай Орбан заявляв, що "Україна ніколи не зможе перемогти Росію" і цей конфлікт не можна вирішити на лінії боєзіткнення.

"Путін не може програти, якщо ви подивитеся на солдатів, техніку і технології. Перемогти Росію - це думка, яку важко собі уявити. Ймовірність того, що Росія дійсно може бути переможена дорівнює нулю", - висловився угорський прем'єр.

Так, видання підсумувало, що Росія, Китай і Угорщина тепер "грають в одній команді". Зараз Путін все частіше заявляє про "мирні переговори" та "припинення вогню", бо хоче виграти для себе час, аби накопичити сили.

Ракетний удар по Україні 8 липня - що відомо

Як писав УНІАН, 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Станом на 14:30 відомо про двох дорослих загиблих в лікарні. Серед них одна лікарка. Наразі під завалами перебувають люди, ймовірно серед них є діти.

Крім того, загарбники вдарили по Кривому Рогу, що призвело до загибелі 10 людей, ще 41 людина отримала поранення. Також під атакою терористів опинилися Дніпро, Краматорськ та Слов'янськ.

Трохи згодом Зеленський повідомив, що загалом внаслідок сьогоднішнього ракетного терору ворога відомо вже про 27 загиблих і понад 100 поранених.

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