Європейські політики занадто коректно висловлюються про Угорщину, яку потрібно частіше критикувати за її позицію щодо російського вторгнення в Україну. Про це заявила віце-президент Єврокомісії Віра Юрова під час публічних дебатів на платформі Café Evropa, пише Euractiv.
"Ми спостерігаємо надмірно слизьку коректність з боку європейських політиків", - заявила вона.
На думку Юрової, уряд Угорщини потрібно критикувати частіше, особливо через його позицію щодо російського вторгнення в Україну.
Також віце-президент Єврокомісії підтвердила, що виконавчі органи Євросоюзу мають намір продовжувати судовий процес у зв'язку з порушенням принципів верховенства права в Угорщині.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
На початку війни Угорщина формально засудила російську агресію проти України, але вкрай неохоче погодилася на введення санкцій, постійно вимагаючи для себе поблажок і періодично погрожуючи заблокувати весь пакет.
Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.
При цьому Угорщина продовжує демонстративно підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Білоруссю, вдаючи, що це якось допоможе припинити війну.