Будапешт не змінює свого вектору щодо співпраці з Москвою.

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Мінська для мирних переговорів. На своїй сторінці у Facebook чиновник повідомив про ціль свого візиту.

"Війна в Україні загострюється, через бойові дії гине все більше людей. Людські життя необхідно рятувати зараз, а це можна зробити лише з миром.

Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства діятимуть заради миру якнайшвидше та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни", - написав угорець.

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Сійярто повідомив, що він готовий до критики суспільства на рахунок його візиту. Однак він переконаний, що потрібно дати висловитися всім сторонам конфлікту.

"Я також буду представляти цю позицію миру на моїх сьогоднішніх переговорах у Мінську.

Очевидно, багато хто засудить візит, але наша позиція чітка: канали комунікації мають бути відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б не зміг донести послання заклику до миру навіть сьогодні", - додав Сійярто.

Угорщина і її підігравання Росії: що відомо

Прем’єрі-міністр Угорщини Орбан нещодавно заявив, що Будапешт заблокує будь-які санкції проти енергетичного сектору Кремля.

У жовтні минулого року очільник МЗС Петер Сійярто прибув для Москви для переговорів. Він був єдиним серед зарубіжних представників.

Будапешт не захотів підтримувати план довгострокової фінансової допомоги Україні.

Угорщина блокувала участі України в самітах НАТО.

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