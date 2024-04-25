Греція не відправлятиме в Україну системи Patriot та С-300.

Греція не надсилатиме Україні системи протиповітряної оборони, незважаючи на тиск з боку ЄС та НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, пише Financial Times, За його словами, Греція не стане надавати Україні системи Patriot та С-300.

Зазначається, що лідерів Іспанії та Греції закликали поставити в Україну частину своїх систем ППО на саміті в Брюселі, який відбувся минулого тижня.

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"Нас запитали і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити. Греція різними способами підтримувала Україну оборонними матеріалами. Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєння, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", – сказав Міцотакіс.

ППО для України: останні новини

24 квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна отримає додаткові системи Patriot. За його словами, те, звідки саме вони будуть поставлені, "для нас другорядне питання". Головне – щоб вони прибули якомога швидше.

Водночас речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що для захисту неба від російських атак наша держава розраховує отримати далекобійні ракети та нові установки Patriot. Він наголосив, що ці системи є надзвичайно потужною зброєю, особливо у відбитті атак "Кинджалами" та "Цирконами".

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